ФСБ и МВД пресекли атаку дронов на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что силовики не позволили диверсантам, которые действовали под контролем украинской разведки, совершить преступление на военном аэродроме "Северный" в Ивановской облсти.

Фото: zen.yandex. ru

"ФСБ совместно с МВД пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины", — заявили в службе.

По её данным, целями злоумышленников оказались самолёты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Во время операции диверсанты собирались использовать дроны и самодельную взрывчатку. Её должны были передать на самолёте "Аэропракт-А 32" из Блистовы Черниговской области, отметили в ведомстве. Его представители добавили, что пилота и некоторых диверсантов задержали при посадке в Тульской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.