Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боевики ВСУ открыли огонь по своим позициям под Авдеевкой
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал рискованными заявления оппозиции о санкциях против РФ
Эксперты: каждая кошка уникальна и продолжительность её жизни зависит от нескольких факторов
Политолог Стоякин объяснил, почему Зеленский откладывает контрнаступление
Хомский: Украина приобретёт статус Австрии времён холодной войны или Мексики
Киев не получит С-400: Турция отказалась от сотрудничества с США
Марков назвал признаки скорого наступления ВСУ
"Способствует старению кожи": назван самый вредный продукт
Выбираем правильно улей для пчёл: какие домики для них опасны

SHOT: диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области

0:36
Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в Челябинской области злоумышленники попытались сломать оборудование на железной дороге.

SHOT: диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области
Фото: artfile.ru

О происшествии рассказали в Telegram-канале SHOT. По его данным, диверсанты подожгли два релейных шкафа. Рядом с ними лежала чёрная балаклава, добавили в СМИ. Источник отметил, что люди заметили огонь на перегоне Супряк — Цемзавод, в 20 километрах от Магнитогорска. Экстренные службы быстро прибыли на место.

Как подчеркнули в Telegram-канале, преступников разыскивают правоохранители.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

💥Россия кишит агентами СБУ: пора вводить режим ЧП?
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Последние материалы
SHOT: диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области
Киев не получит С-400: Турция отказалась от сотрудничества с США
Марков назвал признаки скорого наступления ВСУ
В Новом театре покажут "Государев венец"
"Способствует старению кожи": назван самый вредный продукт
Выбираем правильно улей для пчёл: какие домики для них опасны
Обрушение карусели в Оренбурге: подробности о пострадавших
Baza: работающим на парадах Победы сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья
Спикер ВСУ Игнат прокомментировал поражение ракеты "Кинжал" над Киевом: рано радоваться
Как привести давление в норму: лучшие способы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников