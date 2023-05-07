SHOT: диверсанты пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в Челябинской области злоумышленники попытались сломать оборудование на железной дороге.

Фото: artfile.ru

О происшествии рассказали в Telegram-канале SHOT. По его данным, диверсанты подожгли два релейных шкафа. Рядом с ними лежала чёрная балаклава, добавили в СМИ. Источник отметил, что люди заметили огонь на перегоне Супряк — Цемзавод, в 20 километрах от Магнитогорска. Экстренные службы быстро прибыли на место.

Как подчеркнули в Telegram-канале, преступников разыскивают правоохранители.

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