Сладков: "Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы"

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если бы украинская армия могла, то давно бы наступала.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

"Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы. Погода, ожидание самолетов из Европы, танков из Америки… Сил нет. ВСУ наступать не способны. Даже если украинские военные сосредоточатся и пойдут на одном направлении, что им делать на нескольких других участках длиннющего фронта?" — в частности, пишет журналист.

Российской армии в случае успеха есть кем заполнить освобождаемое от националистов пространство, а вот возможности киевского режима тут очень невелики.

Также Сладков проанализировал боевую технику сторон. Он подчеркнул, что Россия производит собственную, а киевская власть находится на содержании стран НАТО и зависит от поставок Запада.

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