Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны РФ: средства ПВО ликвидировали 22 ударных беспилотника над Чёрным морем
МК: военные ВС Румынии умолчали подробности в инциденте с самолётом ВВС Польши L410 Turbole
Замминистра обороны Украины Гаврилов раскрыл подробности контрнаступления ВСУ
"Уменьшает воспаление в головном мозге": ученые рассказали про пользу пива
Анита Раджа назвала четыре признака рака лёгких, которые проявляются по утрам
РВ: замкомандира 91-й бригады ВСУ Бондаренко с позывным "Феникс" уничтожен в ДНР
МК: актриса Руденко назвала смерть звезды "Убойной силы" Тютрюмова дикостью
Буданов: мы убивали русских и будем убивать их в любой точке мира
"Запрещено диабетикам": врач-эндокринолог назвала опасные продукты

Сладков: "Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы"

0:55
Силовые структуры

Если бы украинская армия могла, то давно бы наступала.

Сладков: "Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы"
Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

"Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы. Погода, ожидание самолетов из Европы, танков из Америки… Сил нет. ВСУ наступать не способны. Даже если украинские военные сосредоточатся и пойдут на одном направлении, что им делать на нескольких других участках длиннющего фронта?" — в частности, пишет журналист.

Российской армии в случае успеха есть кем заполнить освобождаемое от националистов пространство, а вот возможности киевского режима тут очень невелики.

Также Сладков проанализировал боевую технику сторон. Он подчеркнул, что Россия производит собственную, а киевская власть находится на содержании стран НАТО и зависит от поставок Запада.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер», Герой России, позывной «Ратибор»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Последние материалы
Минобороны РФ: средства ПВО ликвидировали 22 ударных беспилотника над Чёрным морем
МК: военные ВС Румынии умолчали подробности в инциденте с самолётом ВВС Польши L410 Turbole
Замминистра обороны Украины Гаврилов раскрыл подробности контрнаступления ВСУ
"Уменьшает воспаление в головном мозге": ученые рассказали про пользу пива
Сладков: "Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы"
Анита Раджа назвала четыре признака рака лёгких, которые проявляются по утрам
Бородавки у собак обычно исчезают сами по себе за шесть-восемь недель, но ветеринару питомца показать надо
РВ: замкомандира 91-й бригады ВСУ Бондаренко с позывным "Феникс" уничтожен в ДНР
МК: актриса Руденко назвала смерть звезды "Убойной силы" Тютрюмова дикостью
Буданов: мы убивали русских и будем убивать их в любой точке мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников