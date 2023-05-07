Если бы украинская армия могла, то давно бы наступала.
Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков.
"Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы. Погода, ожидание самолетов из Европы, танков из Америки… Сил нет. ВСУ наступать не способны. Даже если украинские военные сосредоточатся и пойдут на одном направлении, что им делать на нескольких других участках длиннющего фронта?" — в частности, пишет журналист.
Российской армии в случае успеха есть кем заполнить освобождаемое от националистов пространство, а вот возможности киевского режима тут очень невелики.
Также Сладков проанализировал боевую технику сторон. Он подчеркнул, что Россия производит собственную, а киевская власть находится на содержании стран НАТО и зависит от поставок Запада.
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