Гаспарян: имеет ли смысл физическое уничтожение Зеленского?

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украиной управляет не Владимир Зеленский, а Вашингтон. Поэтому его физическое уничтожение не имеет смысла.

Фото: Правда.Ру

Но результатом ликвидации может быть героизация данного "деятеля". Об этом заявил политолог, публицист, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

По его словам, России для начала надо просто менять формат специальной операции, и тогда вместо СВО это должна быть КТО, как на Северном Кавказе два десятка лет назад, где лидеры боевиков были целями в том числе, отметил эксперт. Но пока об этом речь не идёт.

"Я считаю, что, наоборот, Зеленского надо беречь. Он должен сидеть на скамье подсудимых и молить правосудие о снисхождении. Любого из этих упырей можно изъять, а система останется той же. До тех пор, пока США будут этим рулить, там без разницы, кто будет — Зеленский или кто-то", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Он уверен, что задача РФ — это не дать Украине икону в виде Зеленского. Сам глава Незалежной "никто, и звать его никак", подытожил Гаспарян.

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