Украиной управляет не Владимир Зеленский, а Вашингтон. Поэтому его физическое уничтожение не имеет смысла.
Но результатом ликвидации может быть героизация данного "деятеля". Об этом заявил политолог, публицист, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
По его словам, России для начала надо просто менять формат специальной операции, и тогда вместо СВО это должна быть КТО, как на Северном Кавказе два десятка лет назад, где лидеры боевиков были целями в том числе, отметил эксперт. Но пока об этом речь не идёт.
"Я считаю, что, наоборот, Зеленского надо беречь. Он должен сидеть на скамье подсудимых и молить правосудие о снисхождении. Любого из этих упырей можно изъять, а система останется той же. До тех пор, пока США будут этим рулить, там без разницы, кто будет — Зеленский или кто-то", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.
Он уверен, что задача РФ — это не дать Украине икону в виде Зеленского. Сам глава Незалежной "никто, и звать его никак", подытожил Гаспарян.
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