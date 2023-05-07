Российская армия в Артёмовске увеличила интенсивность обстрелов из тяжёлого оружия, начала применять более совершенную военную технику и перегруппировывать подразделения.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский.
Он накануне посетил позиции ВСУ в Донбассе и характеризует ситуацию на данном направлении как напряжённую.
Генерал армии Украины отметил, что российские войска не собираются менять собственные планы и делают всё, чтобы взять Артёмовск под контроль и продолжить наступление.
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