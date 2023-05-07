Сырский: ВС РФ в Бахмуте увеличили интенсивность обстрелов из тяжёлого оружия и применяют новую технику

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия в Артёмовске увеличила интенсивность обстрелов из тяжёлого оружия, начала применять более совершенную военную технику и перегруппировывать подразделения.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский.

Он накануне посетил позиции ВСУ в Донбассе и характеризует ситуацию на данном направлении как напряжённую.

Генерал армии Украины отметил, что российские войска не собираются менять собственные планы и делают всё, чтобы взять Артёмовск под контроль и продолжить наступление.

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