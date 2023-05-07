WSJ: Запад меняет позицию — после наступления ВСУ должны начаться переговоры РФ и Украины при участии КНР

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Итогом контрнаступа Киева должны стать переговоры, одним из посредников в которых выступит Пекин.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на еврочиновников.

Ни одна из сторон не может воевать бесконечно и ряд западных стран хотят проверить роль КНР как посредника, что показывает на изменение отношения Западу к Китаю в данном вопросе, учитывая давнюю поддержку Пекином Кремля.

Ключевые представители американского Совета национальной безопасности выступают за переговоры между Россией и Украиной, однако Госдеп и ЦРУ к этому относятся скептически и хотят посмотреть на исход контрнаступа ВСУ, прежде чем пускать в ход шаги дипломатии, пишут журналисты американской газеты.

Настроения на Западе поменялись из-за того, что там весьма озабочены тем, что впоследствии они не смогут поддерживать такой высокий уровень помощи киевской власти.

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