Итогом контрнаступа Киева должны стать переговоры, одним из посредников в которых выступит Пекин.
Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на еврочиновников.
Ни одна из сторон не может воевать бесконечно и ряд западных стран хотят проверить роль КНР как посредника, что показывает на изменение отношения Западу к Китаю в данном вопросе, учитывая давнюю поддержку Пекином Кремля.
Ключевые представители американского Совета национальной безопасности выступают за переговоры между Россией и Украиной, однако Госдеп и ЦРУ к этому относятся скептически и хотят посмотреть на исход контрнаступа ВСУ, прежде чем пускать в ход шаги дипломатии, пишут журналисты американской газеты.
Настроения на Западе поменялись из-за того, что там весьма озабочены тем, что впоследствии они не смогут поддерживать такой высокий уровень помощи киевской власти.
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