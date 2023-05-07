Баширов рассказал, что собираются провести ВСУ вместо классического наступления

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аналитик Марат Баширов уверен, что классического наступления от ВСУ ждать не нужно.

Фото: https://t.me/

Эксперт заявил, что ожидаемое контрнаступление Киева будет представлять из себя гибридную атаку с использованием диверсий.

Причём это гибридное наступление уже началось, уверен Баширов, напомнив об атаках украинских беспилотников на разные объекты на территории России, включая теракт с Кремлём.

Политолог считает, что контрнаступление "по-киевски" подразумевает не реальный ущерб российской стороне, а медийную шумиху и картинку в прессе.

"Стороны уничтожают тыловые объекты. Наши явно знают, где складированы боеприпасы, где собирается техника, где центры управления. ВСУ бьют по тому, что ярко горит, но мало влияет на нашу боеспособность", — отметил Баширов в беседе с "МК".

Аналитик считает, что теракты на территории РФ — подрывы ж/д путей, попытки атак на нефтехранилища и Кремль — это и есть начавшееся контрнаступление Киева, которую тот ведёт параллельно с разведкой боем по всей линии соприкосновения.

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