Командующий украинской армией Валерий Залужный рассказал о встрече с генеральным инспектором Вооружённых сил Германии Карстеном Бройером.
"Состоялся конструктивный разговор", — подчеркнул украинский военный в своём Telegram-канале.
Как заявил Залужный, он описал генерал-майору обстановку на фронте. Также командующий сообщил подробности подготовки Киева к контрнаступлению и поблагодарил властей ФРГ за поставки ракетного комплекса IRIS-T, артиллерийских самоходок Gepard, танков Leopard и другой техники.
Вместе с этим Залужный выразил надежду, что в будущем Запад отправит ВСУ военные самолёты F-16.
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