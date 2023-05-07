Главком ВСУ Залужный обсудил контрнаступление Киева с инспектором Бундесвера генералом Бройером

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий украинской армией Валерий Залужный рассказал о встрече с генеральным инспектором Вооружённых сил Германии Карстеном Бройером.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

"Состоялся конструктивный разговор", — подчеркнул украинский военный в своём Telegram-канале.

Как заявил Залужный, он описал генерал-майору обстановку на фронте. Также командующий сообщил подробности подготовки Киева к контрнаступлению и поблагодарил властей ФРГ за поставки ракетного комплекса IRIS-T, артиллерийских самоходок Gepard, танков Leopard и другой техники.

Вместе с этим Залужный выразил надежду, что в будущем Запад отправит ВСУ военные самолёты F-16.

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