РВ: опубликованы видеокадры подготовки военнослужащих ВС Украины к наступлению с форсированием рек

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины показали подготовку к наступлению с форсированием рек. Соответствующее видео опубликовали военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Для этого используются как современное оборудование, так и старые советские плавающие гусеничные транспортёры ПТС-2, которые предназначены для переправки через реку десанта, бронетехники, артиллерии и другого груза. Кроме того, этот вид подготовки может быть применён и в морских условиях.

Напомним, что западные союзники Украины активно побуждают Киев к контрнаступлению. Журналисты газеты The Washington Post провели интервью с Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым, которые призвали Запад снизить свои ожидания от планируемой военной операции. Они пояснили, что украинское руководство не уверено в возможности переломить ход конфликта.