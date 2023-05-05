РИА Новости: военкор Коц рассказал, где и как будут наступать войска ВС Украины

2:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев подтягивает к фронту резервы, подвозит боеприпасы, проводит разведку боем. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц отмечает, что ВСУ готовы к давно обещанному контрнаступлению. Противник может атаковать сразу на нескольких направлениях.

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

В Запорожской области ВСУ активизировались, сделав попытку перейти в наступление в Ореховском районе. Бронегруппу врага встретили российские мотострелки и разведчики при поддержке танков и гаубиц. Противник понёс потери. Запорожское направление считается перспективным для наступления ВСУ. Враг может выйти на Бердянск и Мелитополь и вернуть себе выход к Азовскому морю.

Вторым направлением для наступления выступает Угледар, который находится на возвышенности. Сюда Киев постоянно перебрасывает резервы.

"Возможное направление на этом участке одно — Волноваха. Если город падёт, киевский режим перережет стратегически важную 100-километровую трассу Донецк — Мариуполь", — отмечает Коц.

На остальных участках под Донецком пока идут позиционные бои, однако российская армия осторожно продвигается вперёд.

Также ВСУ могут нанести удар по участку Кременная — Сватово. Военные ждут атаки на южный фланг. После выхода на четырёхугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск Киев сможет захватить плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь ЛНР. Также не исключается рывок на Сватово с последующей атакой на Старобельск.

Экспертное сообщество не исключает и варианта атаки на территорию большой России.

"Ставки сейчас необычайно высоки. В случае успеха наступления рейтинг Владимира Зеленского взлетит до небес, а страны Запада окончательно перестанут бояться и дадут то оружие, которое попросят, — вплоть до истребителей и дальнобойных оперативно-тактических ракет. Если же киевский режим потерпит неудачу, энтузиазм союзников поубавится. Что равносильно поражению Украины", — подытоживает Коц.

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