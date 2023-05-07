Прилепин вышел на связь и рассказал о покушении

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после вчерашнего покушения на него, которое произошло в Нижегородской области.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Публицист в своём аккаунте мессенджера сообщает, что ему только что дали телефон, и рассказывает о путанице в СМИ.

Говоря о гибели своего бесстрашного "ангела-хранителя" Саши "Злого" Шубина, друга и брата, он отмечает, что именно Прилепин был за рулём авто, но взрыв произошел под колесом Александра, который ехал справа на пассажирском кресле.

"Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и ещё там что-то.

"Лента.Ру" пишет, что я не отдавал себе отчёта в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий", — сообщает Прилепин.

По его словам, мины были две, но боевик испугался и убежал после взрыва, но если бы взорвал и вторую, то погибли бы все.

"Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва. Шарий в своём видео всё попутал… Спасибо Санечке, за эти восемь лет он спасал мне жизнь несколько раз. Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра. Демонам сообщаю: вы никого не запугаете", — подытожил писатель.

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