Захар Прилепин выведен из медикаментозного сна, его состояние стабильное

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Публицист и ополченец Захар Прилепин выведен из комы. Его состояние стабильное.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом заявила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

"Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании", — отметила пресс-служба Прилепина.

Сейчас писатель чувствует себя хорошо.

Напомним, покушение на него произошло накануне, 6 апреля, в Нижегородской области. Террорист заложил под капот иномарки Audi самодельное взрывное устройство. Прилепин был ранен, а его друг и водитель погиб на месте.

Губернатор региона Глеб Никитин позже сообщил, что Захар Прилепин сейчас пребывает в бодром настроении.

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