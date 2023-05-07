Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
MF: нутрициолог Строков перечислил шесть продуктов для профилактики рака кишечника
Wargonzo: контрнаступление Украины фактически началось
Полировка автомобиля: что делать не нужно
19FortyFive: конфликт на Украине завершит неподъёмная стоимость ведения боевых действий
Украинские ресурсы показали видео последнего пути снабжения ВСУ в Бахмуте через поле
Володин объяснил цель украинских терактов на территории России
Кедми назвал первую цель президента Владимира Путина, которая спасла Россию
РИАН: РФ вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года
Рогов рассказал, что ракетный удар ВСУ по Крыму произвели с оккупированной территории России

Захар Прилепин выведен из медикаментозного сна, его состояние стабильное

0:46
Силовые структуры

Публицист и ополченец Захар Прилепин выведен из комы. Его состояние стабильное.

Захар Прилепин выведен из медикаментозного сна, его состояние стабильное
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом заявила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.

"Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании", — отметила пресс-служба Прилепина.

Сейчас писатель чувствует себя хорошо.

Напомним, покушение на него произошло накануне, 6 апреля, в Нижегородской области. Террорист заложил под капот иномарки Audi самодельное взрывное устройство. Прилепин был ранен, а его друг и водитель погиб на месте.

Губернатор региона Глеб Никитин позже сообщил, что Захар Прилепин сейчас пребывает в бодром настроении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Распахивайте дверцы, пришли наши имперцы
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
На актрису с Украины, зарезавшую солдата ВС РФ в кадре, СК возбудил дело
На актрису с Украины, зарезавшую солдата ВС РФ в кадре, СК возбудил дело
Последние материалы
Украинские ресурсы показали видео последнего пути снабжения ВСУ в Бахмуте через поле
Захар Прилепин выведен из медикаментозного сна, его состояние стабильное
Володин объяснил цель украинских терактов на территории России
Кедми назвал первую цель президента Владимира Путина, которая спасла Россию
РИАН: РФ вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года
Дикие лошади в природе — это в основном потомки одомашненных скакунов
Рогов рассказал, что ракетный удар ВСУ по Крыму произвели с оккупированной территории России
Гордон*: Севастополь и Крымский мост доживают последние месяцы
Эндокринолог Гуреева: три продукта помогут уменьшить скачки сахара после приёма пищи
РИА Новости: Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар, и бьёт на опережение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников