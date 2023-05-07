Публицист и ополченец Захар Прилепин выведен из комы. Его состояние стабильное.
Об этом заявила пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова.
"Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании", — отметила пресс-служба Прилепина.
Сейчас писатель чувствует себя хорошо.
Напомним, покушение на него произошло накануне, 6 апреля, в Нижегородской области. Террорист заложил под капот иномарки Audi самодельное взрывное устройство. Прилепин был ранен, а его друг и водитель погиб на месте.
Губернатор региона Глеб Никитин позже сообщил, что Захар Прилепин сейчас пребывает в бодром настроении.
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