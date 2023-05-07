В Часовом Яре мощный артиллерийский удар по позициям ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские артиллеристы бьют из всех калибров по местам концентрации украинских подразделений в Донбассе.

Фото: скрин Ютуб

В Часовом Яре мощный артудар по позициям националистов, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Артиллерия активно работает по позициям 112-й, 127-й и 241-й бригад теробороны, 228-го батальона ТрО, по позициям украинской армии севернее Часова Яра в районе Богдановки и железнодорожной станции Вальяновка.

Судя по сообщениям, ВС РФ применяют такое количество снарядов и ракет, какого ранее не применялось никогда.

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