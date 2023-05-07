Российские артиллеристы бьют из всех калибров по местам концентрации украинских подразделений в Донбассе.
В Часовом Яре мощный артудар по позициям националистов, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Артиллерия активно работает по позициям 112-й, 127-й и 241-й бригад теробороны, 228-го батальона ТрО, по позициям украинской армии севернее Часова Яра в районе Богдановки и железнодорожной станции Вальяновка.
Судя по сообщениям, ВС РФ применяют такое количество снарядов и ракет, какого ранее не применялось никогда.
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