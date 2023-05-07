В Артёмовск прибыли бойцы спецназа "Ахмат".

В Артёмовск прибыли бойцы полка спецназа "Ахмат".

Фото: google.com

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Украина.ру" со ссылкой на волонтёра Наталью Хим.

"Ахмат прибыл на Бахмут", — в частности пишет она.

Ранее президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что необходимо закончить начатое. Глава Чечни отметил, что "без лишних разговоров на весь интернет и весь мир" закончат начатое российские войска.

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