В Артёмовск прибыли бойцы полка спецназа "Ахмат".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Украина.ру" со ссылкой на волонтёра Наталью Хим.
"Ахмат прибыл на Бахмут", — в частности пишет она.
Ранее президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что необходимо закончить начатое. Глава Чечни отметил, что "без лишних разговоров на весь интернет и весь мир" закончат начатое российские войска.
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Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.