Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что Вооружённые силы Российской Федерации предприняли самую мощную атаку на столицу Украины прошедшей ночью.
"Хочу сказать, что это была самая массовая атака нашего города во время военных действий", — приводит ТСН его слова.
На Киев летели 36 дронов-камикадзе. Кличко сообщает о том, что они были сбиты. Обломки ракет повредили объекты в Святошинском районе.
Украинские СМИ также информируют о том, что в Соломенском районе Киева произошёл взрыв резервуара, в котором находилось пять тонн дизельного топлива. В результате было уничтожено 15 грузовиков, которые готовились к использованию в военных целях.
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