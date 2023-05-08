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Кличко заявил о сильнейшей атаке ВС России на Киев в ночь на 8 мая

Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что Вооружённые силы Российской Федерации предприняли самую мощную атаку на столицу Украины прошедшей ночью.

Кличко заявил о сильнейшей атаке ВС России на Киев в ночь на 8 мая
Фото: https://t.me/starukhofficial

"Хочу сказать, что это была самая массовая атака нашего города во время военных действий", — приводит ТСН его слова.

На Киев летели 36 дронов-камикадзе. Кличко сообщает о том, что они были сбиты. Обломки ракет повредили объекты в Святошинском районе.

Украинские СМИ также информируют о том, что в Соломенском районе Киева произошёл взрыв резервуара, в котором находилось пять тонн дизельного топлива. В результате было уничтожено 15 грузовиков, которые готовились к использованию в военных целях.

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Украина атакует Кремль
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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