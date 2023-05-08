Военкор Сладков подвёл итоги ночных ударов ВКС России по территории Украины

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал результаты ночной массированной атаки ВКС РФ по Украине. По сообщениям очевидцев, под Часовым Яром никогда ещё не было ударов такой мощи, а в Одессе зафиксированы сильные прилёты и детонации. Среди поражённых целей упоминаются аэродром Школьный, склады с западной техникой и мост Затоку. Также были атакованы Киев и использовались дроны-камикадзе и ракеты X-22.

Фото: Вадим Савицкий

"О чём говорят невиданные по силе удары по Украине: у нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Можно сделать вывод о том, что у России наладилась новая разведывательная сеть, что позволяет иметь длинный список целей с координатами. Сладков подчеркнул, что РФ владеет инициативой, потому что знает когда бить и главное — куда.

"Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению", — подытожил военкор.

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