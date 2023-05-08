Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал результаты ночной массированной атаки ВКС РФ по Украине. По сообщениям очевидцев, под Часовым Яром никогда ещё не было ударов такой мощи, а в Одессе зафиксированы сильные прилёты и детонации. Среди поражённых целей упоминаются аэродром Школьный, склады с западной техникой и мост Затоку. Также были атакованы Киев и использовались дроны-камикадзе и ракеты X-22.
"О чём говорят невиданные по силе удары по Украине: у нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками", — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Можно сделать вывод о том, что у России наладилась новая разведывательная сеть, что позволяет иметь длинный список целей с координатами. Сладков подчеркнул, что РФ владеет инициативой, потому что знает когда бить и главное — куда.
"Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению", — подытожил военкор.
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