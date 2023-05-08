Сообщается о повторном ракетном ударе по украинской территории.
Активно летит по позициям киевского режима в Павлограде, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, пишет Telegram-канал сайта "Украина.ру". Характерно, что воздушной тревоги объявлено не было.
Сейчас из Харькова сообщают о мощном прилёте "русских ракет". Российские самолёты заходят на цели, взрывы слышны уже в Днепропетровской области.
Судя по тому, что сирена воздушной тревоги включена не везде, боевая авиация России работает не только ракетами, но и мощными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции с большой дистанции. Предполагается, что целями удара опять являются логистика ВСУ, а также резервы для контрнаступления.
Напомним, во время предыдущего удара, ВС РФ 30 апреля уничтожили Павлоградский химзавод, где находились запасы ракетного топлива и готовое вооружение. Тогда взрывом снесло соседние казармы ВСУ.
Накануне поздно вечером начался массированный удар по Украине. Одесские паблики сообщают что над местом прилёта до сих пор видно дым.
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