Активно летит по объектам ВСУ в Павлограде, Харькове, Сумской и Полтавской областях

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сообщается о повторном ракетном ударе по украинской территории.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Активно летит по позициям киевского режима в Павлограде, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, пишет Telegram-канал сайта "Украина.ру". Характерно, что воздушной тревоги объявлено не было.

Сейчас из Харькова сообщают о мощном прилёте "русских ракет". Российские самолёты заходят на цели, взрывы слышны уже в Днепропетровской области.

Судя по тому, что сирена воздушной тревоги включена не везде, боевая авиация России работает не только ракетами, но и мощными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции с большой дистанции. Предполагается, что целями удара опять являются логистика ВСУ, а также резервы для контрнаступления.

Напомним, во время предыдущего удара, ВС РФ 30 апреля уничтожили Павлоградский химзавод, где находились запасы ракетного топлива и готовое вооружение. Тогда взрывом снесло соседние казармы ВСУ.

Накануне поздно вечером начался массированный удар по Украине. Одесские паблики сообщают что над местом прилёта до сих пор видно дым.

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