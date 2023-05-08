Российские Вооружённые силы вскрыли, а затем уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.
Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки войск Западного военного округа полковник Сергей Зыбинский.
Отмечается, что российские бойцы сорвали несколько попыток ротации подразделений ВСУ.
Также сообщается, что боевая авиация России уничтожила "умными бомбами" позиции боевиков и военную технику у Авдеевки. ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации и личный состав украинских националистов на Авдеевском направлении.
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