Армия России уничтожила ракетой у Нью-Йорка систему связи и наблюдения ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы уничтожили ракетой у посёлка Нью-Йорка (бывшее Новгородское) систему связи и наблюдения украинской армии.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

132-я бригада армии России (бывшая 3-я бригада Народной милиции ДНР) уничтожила противотанковой ракетой ретранслятор и купольную камеру ВСУ, установленные на вышке в окрестностях посёлка Нью-Йорк в Бахмутском районе.

Ранее сообщалось, что бойцы российских подразделений вскрыли и уничтожили две украинские диверсионные группы и сорвали ротацию боевиков киевского режима на Купянском направлении.

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