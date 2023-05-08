"Хаймарсы" перестали быть чудо-оружием — ВС РФ нашли эффективное противоядие

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России научилась эффективно бороться с реактивными системами залпового огня Himars.

Фото: armiesnews.ru

Об этом пишет военный корреспондент Дмитрий Стешин.

"В последние месяцы "сверхоружие Хаймарс" перестало наносить оглушительные удары — как летом, осенью и зимой. При этом укропы по-прежнему выпускают 18 "хаймарсов" в день, у них, оказывается такая норма. Выпускать-то они выпускают, а вот прилёты куда-то деваются. Куда?" — спрашивает военкор.

Отсутствие прилётов он объясняет тремя факторами. Армия РФ выбила часть установок и складов. Научилась соблюдать "радиогигиену" и подразделения стали рассредотачиваться на местности. И в-третьих, наконец, нашла средство РЭБ — научилась глушить их систему наведения.

А без точности Himars — это оружие по характеристикам хуже российского "Смерча", подытожил военкор.

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