Иван Охлобыстин рассказал, что военнослужащие СВО остро нуждается в одежде.
Звезда сериала "Интерны" отчитался об отправке в Донецк 1524 комплекта летней формы "Горка".
"Это очень кстати. Половина в рванье воюет", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что волонтёры ищут прогрессивные аптечки и приобретают дроны.
"Жаль конечно, что наверху опять какой-то бардак, но… видит Бог — мы делаем для победы всё, что нам доступно", — объяснил Охлобыстин.
Ране журналистка Анастасия Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой.
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