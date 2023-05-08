Охлобыстин помог бойцам СВО с летней формой: Наверху опять какой-то бардак

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иван Охлобыстин рассказал, что военнослужащие СВО остро нуждается в одежде.

Фото: 9111.ru

Звезда сериала "Интерны" отчитался об отправке в Донецк 1524 комплекта летней формы "Горка".

"Это очень кстати. Половина в рванье воюет", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что волонтёры ищут прогрессивные аптечки и приобретают дроны.

"Жаль конечно, что наверху опять какой-то бардак, но… видит Бог — мы делаем для победы всё, что нам доступно", — объяснил Охлобыстин.

Ране журналистка Анастасия Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой.

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