Анастасия Кашеварова заявила, что "у хохлов — один млн дронов" на фоне дефицита БПЛА в российской армии.
Журналистка рассказала, что посетила ребят, которые своими руками изготавливают "fpv-дроны, дроны-камикадзе, глушилки и прочее нужное фронту". По её словам, технари вкладывают в производство свои средства.
Ранее сообщалось, что взрыв в Тульской области спровоцировал БПЛА с боеприпасом.
Она отметила, что у ВСУ дронов в избытке.
"Нам нужно противопоставить что-то, потому что это …… не смешно — динозавры в структурах не догоняют, что это катастрофа. Устроили там парк Юрского периода и думают, что мосинками мы выиграем", — написала Анастасия Кашеварова Telegram-канале.
Кашеварова объяснила, что работа по изготовлению дронов почти не финансируется, так как умельцы сталкиваются с бюрократическими процедурами.
"Все эти ГОСТы ……, совещания, сбор материалов, приведет к тому, что мы будем не готовы к атаке дронов. И они будут произведены (если будут) лет через пять", — предупредила журналистка.
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