Российские военнослужащие ликвидировали командира третьей штурмовой бригады (неонацистского отделения "Азов"*) в Бахмуте Дмитрия Юденко. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".
Юденко сражался на фронте с 2014 года. Боевик являлся основателем радикальной группировки "Единство и братство". Она готовила рекрутов для проведения карательных операций в Донбассе.
Ранее сообщалось об уничтожении нациста-рецидивиста ВС Украины Виктора Панаско.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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