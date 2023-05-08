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РВ: в Артёмовске уничтожен командир "Азова"* ВС Украины Дмитрий Юденко

0:47
Силовые структуры

Российские военнослужащие ликвидировали командира третьей штурмовой бригады (неонацистского отделения "Азов"*) в Бахмуте Дмитрия Юденко. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".

РВ: в Артёмовске уничтожен командир "Азова"* ВС Украины Дмитрий Юденко
Фото: redstar.ru

Юденко сражался на фронте с 2014 года. Боевик являлся основателем радикальной группировки "Единство и братство". Она готовила рекрутов для проведения карательных операций в Донбассе.

Ранее сообщалось об уничтожении нациста-рецидивиста ВС Украины Виктора Панаско.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Наступление ВСУ: когда и где?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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