Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. ВСУ несут крупные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии.
В Бахмуте ликвидирован неонацист, осуждённый на 15 лет за жестокое убийство, и освобождённый Владимиром Зеленским.
Виктор Панаско с позывным "Иранец" был активным сторонником неонацизма в "Правом секторе"*. Он участвовал в первом бою данного формирования против ополченцев у Славянска в апреле 2014 года.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.