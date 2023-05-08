РВ: под Артёмовском уничтожен нацист-рецидивист ВС Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. ВСУ несут крупные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии.

Фото: rusvesna.su

В Бахмуте ликвидирован неонацист, осуждённый на 15 лет за жестокое убийство, и освобождённый Владимиром Зеленским.

Виктор Панаско с позывным "Иранец" был активным сторонником неонацизма в "Правом секторе"*. Он участвовал в первом бою данного формирования против ополченцев у Славянска в апреле 2014 года.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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