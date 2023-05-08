Спецназовец вооружённых сил Украины (ВСУ) выдал свою позицию одним непродуманным поступком. Он пошёл в туалет и был уничтожен вместе со всем подразделением. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры пишут, что украинский диверсант на южном фронте в зоне спецоперации допустил ошибку, которая позволила российским разведчикам обнаружить его и уничтожить вместе со всей группой.
Охота на боевиков ВСУ на южном фронте продолжается, заключили авторы канала.
Ранее в Сети появилось видео последнего боя российского героя против неравных сил боевиков ВСУ за "дорогу жизни" у Бахмута.
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