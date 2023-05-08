РВ: спецназовец ВСУ пошёл в туалет и был уничтожен вместе со всем подразделением

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецназовец вооружённых сил Украины (ВСУ) выдал свою позицию одним непродуманным поступком. Он пошёл в туалет и был уничтожен вместе со всем подразделением. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры пишут, что украинский диверсант на южном фронте в зоне спецоперации допустил ошибку, которая позволила российским разведчикам обнаружить его и уничтожить вместе со всей группой.

Охота на боевиков ВСУ на южном фронте продолжается, заключили авторы канала.

Ранее в Сети появилось видео последнего боя российского героя против неравных сил боевиков ВСУ за "дорогу жизни" у Бахмута.