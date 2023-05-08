В Сети появились кадры последнего боя российского военного за "дорогу жизни" у Бахмута (Артёмовска), снятые квадрокоптером боевиков ВСУ. Видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На записи видно, как русский солдат в одиночку хладнокровно отбивает атаки превосходящих сил противника. Штурмовая группа украинских националистов ведёт ближний бой, корректируя свои действия с помощью дронов.
Боевики забрасывают русского воина гранатами, но он отбрасывает их и продолжает сопротивляться.
Военный РФ смог уничтожить одного из боевиков ВСУ, но шансов выжить в неравном бою у него не было. Солдат героически погиб, но не сдался в плен.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.