РВ: дрон ВСУ снял последний бой русского солдата за "дорогу жизни" у Бахмута

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры последнего боя российского военного за "дорогу жизни" у Бахмута (Артёмовска), снятые квадрокоптером боевиков ВСУ. Видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На записи видно, как русский солдат в одиночку хладнокровно отбивает атаки превосходящих сил противника. Штурмовая группа украинских националистов ведёт ближний бой, корректируя свои действия с помощью дронов.

Боевики забрасывают русского воина гранатами, но он отбрасывает их и продолжает сопротивляться.

Военный РФ смог уничтожить одного из боевиков ВСУ, но шансов выжить в неравном бою у него не было. Солдат героически погиб, но не сдался в плен.