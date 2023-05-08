РВ: в Артёмовске в ходе боёв уничтожен Благовещенский храм

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.

В ходе боёв в Бахмуте уничтожен Благовещенский храм. Опубликована видеозапись, снятая с дрона Вооружённых сил Украины. Кадры публикуют в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

По предварительным данным, храм подорван ВСУ, как и многие другие здания в городе перед отступлением. Учреждение расположено в западной части Бахмута в районе улицы Юбилейной, где сейчас идут ожесточённые бои за квартал многоэтажек.

Ранее военкор Сладков заявил, что войска ВС России нанесли невиданные по силе удары по объектам ВС Украины.