Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В Артёмовске идут ожесточённые сражения.
В ходе боёв в Бахмуте уничтожен Благовещенский храм. Опубликована видеозапись, снятая с дрона Вооружённых сил Украины. Кадры публикуют в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".
По предварительным данным, храм подорван ВСУ, как и многие другие здания в городе перед отступлением. Учреждение расположено в западной части Бахмута в районе улицы Юбилейной, где сейчас идут ожесточённые бои за квартал многоэтажек.
Ранее военкор Сладков заявил, что войска ВС России нанесли невиданные по силе удары по объектам ВС Украины.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.