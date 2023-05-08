РВ: впервые показан состав бронетехники ВС Украины с танками Leopard и бронемашинами США

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Впервые был показан состав бронетехники Вооружённых сил Украины с замаскированными танками Leopard и бронемашинами Соединённых Штатов Америки. Военные корреспонденты "Русской Весны" публикуют в своём Telegram-канале соответствующую видеозапись.

На кадрах видны танки "Леопард", бронеавтомобили и различная инженерная техника. Такой ход стал ещё одним примером психологической войны противника. Так киевский режим старается запугать российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что "дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой Вооружённых сил Украины.