Впервые был показан состав бронетехники Вооружённых сил Украины с замаскированными танками Leopard и бронемашинами Соединённых Штатов Америки. Военные корреспонденты "Русской Весны" публикуют в своём Telegram-канале соответствующую видеозапись.
На кадрах видны танки "Леопард", бронеавтомобили и различная инженерная техника. Такой ход стал ещё одним примером психологической войны противника. Так киевский режим старается запугать российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что "дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой Вооружённых сил Украины.
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