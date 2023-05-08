Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. В Бахмуте (Артёмовске) идут ожесточённые сражения.
"Дорога смерти" ВС Украины у города пополняется грудами уничтоженной боевой техники. На кадрах, снятых боевиком киевской армии, можно увидеть танки Т-64БВ, БТРы, МТ-ЛБ, тягачи БТС-4, бронеавтомобили.
"Дорога в Бахмут через н. п. Красное находится под огневым контролем наших войск", — передают военные корреспонденты "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что генерал Попов заявил о высокой эффективности самолётов А-50 ВКС России в зоне спецоперации на Украине.
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