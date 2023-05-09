Неподалёку от Крыма над Азовским морем сбили неизвестный летательный аппарат. Принадлежность БПЛА, пока неизвестна.
Как сообщили источники, ЧП произошло неподалёку от села Глазовка Ленинского района 8 мая вечером.
"Предварительно обошлось без поражений и повреждений. Обломки беспилотника по данному моменту не обнаружены", — пишет Baza.
Обломки БПЛА упали в море.
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