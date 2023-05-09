RusVesna проинформировала, что ВСУ могут не пойти в наступление 9 мая

Украинские боевики, вероятно, не пойдут в анонсированное весеннее контрнаступление в День Победы 9-го мая, сообщили военкоры.

Фото: youtube.com/BBC News Україна

По данным военкоров, изменение ситуации обсуждают в украинских чатах, кроме того, "отмену миссии" на 9 мая подтверждают источники.

"С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации", — пишет "Русская весна".

Однако по данным авторов, контрнаступление стоит ожидать со дня на день.

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