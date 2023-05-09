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Подоляк: контрнаступление ВСУ — это не одна битва, а серия событий

0:50
Силовые структуры

Контрнаступление украинской армии — это не одна битва, которая всё решит, а серия событий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк: контрнаступление ВСУ — это не одна битва, а серия событий
Фото: infosmi.net

По словам представителя Зеленского, это не вопрос одной недели или месяца, так как нужно учитывать интенсивность и масштаб ведения боевых действий, а также ресурсы, которые вкладывает Россия.

"Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным", — добавил советник.

Он также назвал главной задачей контрнаступательных действий — "обнуление морально-волевого духа россиян".

Ранее военкоры "Русской Весны" предположили, что ВСУ могут пойти в наступление в ночь на 9 мая. Однако этого не произошло.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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