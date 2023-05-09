Контрнаступление украинской армии — это не одна битва, которая всё решит, а серия событий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам представителя Зеленского, это не вопрос одной недели или месяца, так как нужно учитывать интенсивность и масштаб ведения боевых действий, а также ресурсы, которые вкладывает Россия.
"Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным", — добавил советник.
Он также назвал главной задачей контрнаступательных действий — "обнуление морально-волевого духа россиян".
Ранее военкоры "Русской Весны" предположили, что ВСУ могут пойти в наступление в ночь на 9 мая. Однако этого не произошло.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.