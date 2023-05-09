Подоляк: контрнаступление ВСУ — это не одна битва, а серия событий

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление украинской армии — это не одна битва, которая всё решит, а серия событий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

По словам представителя Зеленского, это не вопрос одной недели или месяца, так как нужно учитывать интенсивность и масштаб ведения боевых действий, а также ресурсы, которые вкладывает Россия.

"Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным", — добавил советник.

Он также назвал главной задачей контрнаступательных действий — "обнуление морально-волевого духа россиян".

Ранее военкоры "Русской Весны" предположили, что ВСУ могут пойти в наступление в ночь на 9 мая. Однако этого не произошло.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.