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РВ: Украина может начать наступление в ночь на 9 мая

1:01
Силовые структуры

Наступление Украины может начаться в ночь на 9 мая. Поступает информация, что ВСУ завершили подготовку к удару на южном фронте. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: Украина может начать наступление в ночь на 9 мая
Фото: freeua.ru

Репортёры со ссылкой на источники сообщают, что механизированные подразделения противника переброшены на позиции на небольшом отдалении от линии соприкосновения. Сосредоточены они на разных объектах у линии фронта и ждут приказа к выдвижению на рубежи атак. При этом подразделения второй волны ожидают приказа в ближайших тылах.

Инженерные средства для форсирования рек и плавсредства для вероятных десантных атак силами спецназа также подтянуты к линии соприкосновения.

Начнётся наступление ВСУ с массовых разведок боем на широком фронте, затем будет часть ложных атак с целью отвлечь внимание от направления главного удара, предполагают авторы канала.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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