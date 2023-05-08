Наступление Украины может начаться в ночь на 9 мая. Поступает информация, что ВСУ завершили подготовку к удару на южном фронте. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры со ссылкой на источники сообщают, что механизированные подразделения противника переброшены на позиции на небольшом отдалении от линии соприкосновения. Сосредоточены они на разных объектах у линии фронта и ждут приказа к выдвижению на рубежи атак. При этом подразделения второй волны ожидают приказа в ближайших тылах.
Инженерные средства для форсирования рек и плавсредства для вероятных десантных атак силами спецназа также подтянуты к линии соприкосновения.
Начнётся наступление ВСУ с массовых разведок боем на широком фронте, затем будет часть ложных атак с целью отвлечь внимание от направления главного удара, предполагают авторы канала.
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