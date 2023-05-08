РВ: Украина может начать наступление в ночь на 9 мая

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступление Украины может начаться в ночь на 9 мая. Поступает информация, что ВСУ завершили подготовку к удару на южном фронте. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: freeua.ru

Репортёры со ссылкой на источники сообщают, что механизированные подразделения противника переброшены на позиции на небольшом отдалении от линии соприкосновения. Сосредоточены они на разных объектах у линии фронта и ждут приказа к выдвижению на рубежи атак. При этом подразделения второй волны ожидают приказа в ближайших тылах.

Инженерные средства для форсирования рек и плавсредства для вероятных десантных атак силами спецназа также подтянуты к линии соприкосновения.

Начнётся наступление ВСУ с массовых разведок боем на широком фронте, затем будет часть ложных атак с целью отвлечь внимание от направления главного удара, предполагают авторы канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.