Николай Долуда: "Парад Победы сегодня – это набат к единению страны!"

2:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Во время парада Победы, посвященного 78 годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, 250 казаков Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского в составе сводного парадного расчета Всероссийского казачьего общества прошли по брусчатке главной площади страны, представляя казачество России.

Фото: Всероссийское казачье общество

Возглавил прохождение атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда.

— Сегодняшний парад Победы прозвучал как набат к единению страны и укреплению патриотического и воинского духа. По политической значимости он так же важен, как военный парад 7 ноября 1941 года и исторический парад Победы 24 июня 1945 года в ознаменование победы СССР над фашистской Германией. По сути мы сомкнули ряды с нашими отцами и дедами, которые уходили на фронт прямо с Красной площади, и которые вернулись на главную площадь страны с Победой. По этой же булыжной мостовой шагали сегодня и потомки тех, кто добывал Победу большой ценой, — отметил Николай Долуда.

По его словам, в сводном парадном расчете ВсКО — около 20 процентов участников СВО. Некоторые из них после парада снова уходят "за ленточку".

На груди, под черкесками казаки пронесли по площади фотографии дедов и прадедов — героев Великой Отечественной войны, чье дело продолжают на Донбассе добровольцы 15 войсковых казачьих отрядов.

— Мы чествуем не только героев Великой Отечественной войны, но и героев Донбасса. И те, и другие посвятили и посвящают свой подвиг борьбе с фашизмом и нацистской нечистью! — подчеркнул атаман ВсКО.

По решению Президента страны, Верховного Главнокомандующего, на главной трибуне парада впервые находились 54 казака — участники СВО, удостоенные государственных наград.