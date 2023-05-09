Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кофе и сердечно-сосудистые заболевания: Кому нельзя пить кофе
Симоньян о возвращении Пугачёвой и Галкина* в Россию: "Оскорбление, которое я не смогу снести"
В Бурятии петарда взорвалась и улетела в толпу при возложении цветов по случаю Дня Победы
Прилепин поделился своими мыслями после покушения: Начиналась какая-то вакханалия
Mash: системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" над Валуйками Белгородской области
Шукшина о войне с Западом: "Такого унижения со времён монгольского ига не было у нас"
Численность жертв среди мирного населения в ходе столкновений в Судане возросла до 604
В приморском Уссурийске загорелся склад площадью в две тысячи квадратных метров
Марков о тяжёлой ситуации в Артёмовске: Войска армии России ушли и оголили фронт

Николай Долуда: "Парад Победы сегодня – это набат к единению страны!"

2:04
Силовые структуры » Министерство обороны

Во время парада Победы, посвященного 78 годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, 250 казаков Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского в составе сводного парадного расчета Всероссийского казачьего общества прошли по брусчатке главной площади страны, представляя казачество России.

Николай Долуда: "Парад Победы сегодня – это набат к единению страны!"
Фото: Всероссийское казачье общество

Возглавил прохождение атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда.

— Сегодняшний парад Победы прозвучал как набат к единению страны и укреплению патриотического и воинского духа. По политической значимости он так же важен, как военный парад 7 ноября 1941 года и исторический парад Победы 24 июня 1945 года в ознаменование победы СССР над фашистской Германией. По сути мы сомкнули ряды с нашими отцами и дедами, которые уходили на фронт прямо с Красной площади, и которые вернулись на главную площадь страны с Победой. По этой же булыжной мостовой шагали сегодня и потомки тех, кто добывал Победу большой ценой, — отметил Николай Долуда.

По его словам, в сводном парадном расчете ВсКО — около 20 процентов участников СВО. Некоторые из них после парада снова уходят "за ленточку".

На груди, под черкесками казаки пронесли по площади фотографии дедов и прадедов — героев Великой Отечественной войны, чье дело продолжают на Донбассе добровольцы 15 войсковых казачьих отрядов.

— Мы чествуем не только героев Великой Отечественной войны, но и героев Донбасса. И те, и другие посвятили и посвящают свой подвиг борьбе с фашизмом и нацистской нечистью! — подчеркнул атаман ВсКО.

По решению Президента страны, Верховного Главнокомандующего, на главной трибуне парада впервые находились 54 казака — участники СВО, удостоенные государственных наград.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что ВС России нанесли невиданные по силе удары по военным объектам ВС Украины
РВ: "Дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Больше не первая армия: США заявили о критических проблемах
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Последние материалы
Марков о тяжёлой ситуации в Артёмовске: Войска армии России ушли и оголили фронт
Украинский боевик избил херсонца и отобрал у него автомобиль
Ханна Шчигель перечислила способы перестать ощущать голод, сидя на диете
МК: дрон упал на территорию детского сада в Московской области
Михаил Подоляк призвал не рассматривать контрнаступление как сражение, которое всё решит
Боевики ВСУ выпустили четыре снаряда по столице ДНР
Агрессивная толпа преградила дорогу послу РФ Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве
Минобороны РФ сообщило о наступлении штурмовых отрядов в западной части Артёмовска
Салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22:00 и продлится 10 минут
Террористы покусились на Брянскую область в День Победы: армия РФ даёт бой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников