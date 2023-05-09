Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) снял новое видео с "дороги смерти", ведущей в Бахмут (Артёмовск) через Ивановское. На кадрах куча побитой бронетехники и разорванные тела на броне.
По словам украинского солдата, всё это было уничтожено российскими силами за три дня.
В кадре можно заметить брошенные и уничтоженные БМП-1, бронеавтомобили Dingo и "Казак-7", а также бронетранспортёр YPR-765.
"Вот то, за чем мы пришли. Помните, за что мы тут умираем. Чтоб ваши дети этого не видели", — комментирует боевик.
Напомним, все пути, ведущие в Артёмовск, находятся под огневым контролем военных РФ, однако ВСУ ещё продолжают доставлять в город снабжение и резервы по полевым дорогам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.