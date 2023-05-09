Боевик ВСУ показал новое видео с "дороги смерти" в Бахмут

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) снял новое видео с "дороги смерти", ведущей в Бахмут (Артёмовск) через Ивановское. На кадрах куча побитой бронетехники и разорванные тела на броне.

По словам украинского солдата, всё это было уничтожено российскими силами за три дня.

В кадре можно заметить брошенные и уничтоженные БМП-1, бронеавтомобили Dingo и "Казак-7", а также бронетранспортёр YPR-765.

"Вот то, за чем мы пришли. Помните, за что мы тут умираем. Чтоб ваши дети этого не видели", — комментирует боевик.

Напомним, все пути, ведущие в Артёмовск, находятся под огневым контролем военных РФ, однако ВСУ ещё продолжают доставлять в город снабжение и резервы по полевым дорогам.