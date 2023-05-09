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Боевик ВСУ показал новое видео с "дороги смерти" в Бахмут

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Силовые структуры

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) снял новое видео с "дороги смерти", ведущей в Бахмут (Артёмовск) через Ивановское. На кадрах куча побитой бронетехники и разорванные тела на броне.

По словам украинского солдата, всё это было уничтожено российскими силами за три дня.

В кадре можно заметить брошенные и уничтоженные БМП-1, бронеавтомобили Dingo и "Казак-7", а также бронетранспортёр YPR-765.

"Вот то, за чем мы пришли. Помните, за что мы тут умираем. Чтоб ваши дети этого не видели", — комментирует боевик.

Напомним, все пути, ведущие в Артёмовск, находятся под огневым контролем военных РФ, однако ВСУ ещё продолжают доставлять в город снабжение и резервы по полевым дорогам.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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