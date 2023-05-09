Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Котенок: ВСУ готовятся к прорыву на нескольких направлениях в ближайшие часы
Как может пригодиться пылесос для автомобиля
У водителя случился инфаркт: что делать
Генерал Заварзин объяснил, почему в Параде Победы в Москве участвовал только один танк Т-34
MWM: в США озадачены, как РФ вскрыла РСЗО HIMARS в зоне спецоперации Украине
Политолог Харрис предупредил о реваншистских настроениях Зеленского после завершения спецоперации
МК: Клинцевич назвал захват ЗАЭС "главным призом" контрнаступления ВС Украины
Спортивная медицина: какие врачи помогают восстанавливаться после травм
Совместная посадка: советы по созданию здорового огорода

RT: сорок бойцов ВСУ насмерть отравились пельменями, переданными волонтёрами

0:59
Силовые структуры

Российские военные нашли в групповом чате в телефоне убитого украинского десантника голосовые сообщения, из которых следует, что 40 бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ) отравились и умерли после того, как поели пельменей. Об этом рассказал военкор RT Мурад Газдиев в своём Telegram-канале.

RT: сорок бойцов ВСУ насмерть отравились пельменями, переданными волонтёрами
Фото: https://t.me/anna_news/35266

Инцидент произошёл в 30-й отдельной механизированной бригаде. Гуманитарную помощь боевикам передали какие-то "непроверенные" волонтёры. После этого случая командование ВСУ запретило принимать гумпомощь от неизвестных людей.

Не ясно, было ли отравление преднамеренным или просто пельмени оказались ненадлежащего качества, отметил репортёр. Он пообещал публиковать новые распечатки из телефона по мере возможности.

Ранее боевик ВСУ показал участок "дороги смерти" на Бахмут, где уничтожена гора бронетехники за три дня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Опубликованы видеокадры взрыва дрона ВС России в руках военнослужащего ВС Украины
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Последние материалы
Как успокоить собаку при грозе
У водителя случился инфаркт: что делать
RT: сорок бойцов ВСУ насмерть отравились пельменями, переданными волонтёрами
Генерал Заварзин объяснил, почему в Параде Победы в Москве участвовал только один танк Т-34
MWM: в США озадачены, как РФ вскрыла РСЗО HIMARS в зоне спецоперации Украине
Политолог Харрис предупредил о реваншистских настроениях Зеленского после завершения спецоперации
МК: Клинцевич назвал захват ЗАЭС "главным призом" контрнаступления ВС Украины
Спортивная медицина: какие врачи помогают восстанавливаться после травм
Совместная посадка: советы по созданию здорового огорода
Шольц призвал Запад не бояться демонстрации силы со стороны России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников