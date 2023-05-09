RT: сорок бойцов ВСУ насмерть отравились пельменями, переданными волонтёрами

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нашли в групповом чате в телефоне убитого украинского десантника голосовые сообщения, из которых следует, что 40 бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ) отравились и умерли после того, как поели пельменей. Об этом рассказал военкор RT Мурад Газдиев в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Инцидент произошёл в 30-й отдельной механизированной бригаде. Гуманитарную помощь боевикам передали какие-то "непроверенные" волонтёры. После этого случая командование ВСУ запретило принимать гумпомощь от неизвестных людей.

Не ясно, было ли отравление преднамеренным или просто пельмени оказались ненадлежащего качества, отметил репортёр. Он пообещал публиковать новые распечатки из телефона по мере возможности.

Ранее боевик ВСУ показал участок "дороги смерти" на Бахмут, где уничтожена гора бронетехники за три дня.

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