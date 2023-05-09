Военкор опубликовал переписку бойцов элитной бригады ВСУ из телефона убитого десантника

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал в своём Telegram-канале переписку бойцов элитной 77-й аэромобильной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) из телефона убитого десантника. Из сообщений можно узнать много всего интересного и сделать вывод, что в бригаде царят "страх и ненависть".

Фото: discover24.ru

Не очень хорошо в бригаде обстоят дела с зарплатами, их солдаты не получают месяцами. И они верят, что деньги на них получают командиры, но крутят средства в банках.

Также один из командиров 77-й бригады очень боится чего-то. Десантники жалуются, что когда они идут к нему на личную встречу, то у них отбирают даже ножи.

Настроения в подразделении после больших потерь, понесённых в боях с российским спецназом "Ахмат", упаднические. Бойцы описывают ужасную сцену, винят друг друга и командование.

Ранее из этой же переписки стало известно, что сорок солдат бригады насмерть отравились переданными волонтёрами пельменями.

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