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Военкор опубликовал переписку бойцов элитной бригады ВСУ из телефона убитого десантника

1:07
Силовые структуры

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал в своём Telegram-канале переписку бойцов элитной 77-й аэромобильной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) из телефона убитого десантника. Из сообщений можно узнать много всего интересного и сделать вывод, что в бригаде царят "страх и ненависть".

Военкор опубликовал переписку бойцов элитной бригады ВСУ из телефона убитого десантника
Фото: discover24.ru

Не очень хорошо в бригаде обстоят дела с зарплатами, их солдаты не получают месяцами. И они верят, что деньги на них получают командиры, но крутят средства в банках.

Также один из командиров 77-й бригады очень боится чего-то. Десантники жалуются, что когда они идут к нему на личную встречу, то у них отбирают даже ножи.

Настроения в подразделении после больших потерь, понесённых в боях с российским спецназом "Ахмат", упаднические. Бойцы описывают ужасную сцену, винят друг друга и командование.

Ранее из этой же переписки стало известно, что сорок солдат бригады насмерть отравились переданными волонтёрами пельменями.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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