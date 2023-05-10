Полковник Никишин: контрнаступление ВСУ пройдёт по нескольким направлениям

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) из-за российского огневого воздействия не смогут собрать основной кулак, поэтому контрнаступление Киева пройдёт по нескольким направлениям. Об этом эксперт заявил в интервью URA.RU.

Фото: freeua.ru

По мнению собеседника агентства, есть несколько способов, которыми ВСУ могут провести наступательную операцию. Одним из вариантов может быть попытка прорыва на ряде направлений.

Для ВСУ проведение глубокой наступательной операции будет сложным манёвром, подчеркнул полковник.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВСУ готовы к прорыву сразу на нескольких направлениях "в ближайшие сутки или часы".

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