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Полковник Никишин: контрнаступление ВСУ пройдёт по нескольким направлениям

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Силовые структуры

Полковник запаса, Герой России Александр Никишин считает, что вооружённые силы Украины (ВСУ) из-за российского огневого воздействия не смогут собрать основной кулак, поэтому контрнаступление Киева пройдёт по нескольким направлениям. Об этом эксперт заявил в интервью URA.RU.

Полковник Никишин: контрнаступление ВСУ пройдёт по нескольким направлениям
Фото: freeua.ru

По мнению собеседника агентства, есть несколько способов, которыми ВСУ могут провести наступательную операцию. Одним из вариантов может быть попытка прорыва на ряде направлений.

Для ВСУ проведение глубокой наступательной операции будет сложным манёвром, подчеркнул полковник.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВСУ готовы к прорыву сразу на нескольких направлениях "в ближайшие сутки или часы".

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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