Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) готовятся "к прорыву сразу на нескольких направлениях". Уже есть ясность, где и какими средствами пойдут. Об этом написал во вторник вечером военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
По словам репортёра, приоритетное направление удара — южный (Приазовский фронт), где ВСУ уже накопили силы.
"Высока вероятность ближайших суток (часов)", — спрогнозировал военкор.
Ранее эксперты "Русской Весны" предположили, что ВСУ могут начать контрнаступление в ночь на 9 мая, однако этот прогноз не оправдался.
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