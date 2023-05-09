Военкор Котенок: ВСУ готовятся к прорыву на нескольких направлениях в ближайшие часы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) готовятся "к прорыву сразу на нескольких направлениях". Уже есть ясность, где и какими средствами пойдут. Об этом написал во вторник вечером военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Фото: wallhere.com

По словам репортёра, приоритетное направление удара — южный (Приазовский фронт), где ВСУ уже накопили силы.

"Высока вероятность ближайших суток (часов)", — спрогнозировал военкор.

Ранее эксперты "Русской Весны" предположили, что ВСУ могут начать контрнаступление в ночь на 9 мая, однако этот прогноз не оправдался.

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