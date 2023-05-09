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Военкор Котенок: ВСУ готовятся к прорыву на нескольких направлениях в ближайшие часы

0:41
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) готовятся "к прорыву сразу на нескольких направлениях". Уже есть ясность, где и какими средствами пойдут. Об этом написал во вторник вечером военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Военкор Котенок: ВСУ готовятся к прорыву на нескольких направлениях в ближайшие часы
Фото: wallhere.com

По словам репортёра, приоритетное направление удара — южный (Приазовский фронт), где ВСУ уже накопили силы.

"Высока вероятность ближайших суток (часов)", — спрогнозировал военкор.

Ранее эксперты "Русской Весны" предположили, что ВСУ могут начать контрнаступление в ночь на 9 мая, однако этот прогноз не оправдался.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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