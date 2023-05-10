Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России

Украинские войска попытались контратаковать на Бахмутском направлении и добились частичного успеха. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

В районе Клещеевки к юго-западу от Бахмута 9 мая бронегруппы 3-й штурмовой бригады ВСУ предприняли контратаку. Наступление военнослужащих сопровождалось артиллерийским огнём, корректируемым с помощью дронов. Противник бросил в бой танки и БМП, что позволило ему вклиниться в оборону российских войск. Продвижение ВС Украины на данном участке было остановлено.

Военкоры отмечают, что в этом районе продолжаются ожесточённые бои, ВС РФ возвращают свои позиции, выдавливая противника.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили целое подразделение ВС Украины в Майорске.

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