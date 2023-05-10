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Опубликованы кадры боя российского десантника в зоне СВО от первого лица

Силовые структуры

Минобороны России опубликовало видео боя десантника ВС РФ с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, снятое экш-камерой самого военнослужащего.

В ведомстве сообщили, что российские военные обнаружили приближающихся к позициям противника, после чего остановили их прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.

Ранее в Сети появилось видео последнего боя русского героя за "дорогу жизни" у Бахмута (Артёмовска). Боец хладнокровно отбивал атаки толпы боевиков и отбрасывал летящие в него гранаты, но силы были слишком неравными.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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