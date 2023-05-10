Опубликованы кадры боя российского десантника в зоне СВО от первого лица

Минобороны России опубликовало видео боя десантника ВС РФ с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, снятое экш-камерой самого военнослужащего.

В ведомстве сообщили, что российские военные обнаружили приближающихся к позициям противника, после чего остановили их прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.

Ранее в Сети появилось видео последнего боя русского героя за "дорогу жизни" у Бахмута (Артёмовска). Боец хладнокровно отбивал атаки толпы боевиков и отбрасывал летящие в него гранаты, но силы были слишком неравными.