Минобороны России опубликовало видео боя десантника ВС РФ с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, снятое экш-камерой самого военнослужащего.
В ведомстве сообщили, что российские военные обнаружили приближающихся к позициям противника, после чего остановили их прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатомётов.
Ранее в Сети появилось видео последнего боя русского героя за "дорогу жизни" у Бахмута (Артёмовска). Боец хладнокровно отбивал атаки толпы боевиков и отбрасывал летящие в него гранаты, но силы были слишком неравными.
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