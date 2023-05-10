Politico сообщила об отказе США поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS

Вашингтон по-прежнему не планирует поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Youtube

Как отмечается в публикации, украинские власти регулярно просят у США дальнобойное оружие. При этом собеседник издания подчеркнул: запасы такой техники ограничены на территории Соединённых Штатов, поэтому ракеты не могут быть переданы украинским военнослужащим.

"Наша политика в отношении ATACMS не меняется. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине", — приводит газета комментарий источника.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников пригрозил ударом по России с помощью дальнобойного оружия. По его словам, речь идёт не о американских ракетах ATACMS, а о другой технике. Он добавил, что Киев получит необходимые боеприпасы в первой половине 2023 года.

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