Министр обороны Украины пригрозил дотянуться до россиян с помощью дальнобойных ракет

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался тем, что ВСУ получит на вооружение дальнобойные ракеты и заявил, что они дотянутся до россиян.

Резников рассказал, что ракеты большой дальности поставят Украине в первом полугодии 2023 года.

Он отметил, что речь, возможно, идёт не об американских ракетах ATACMS, а о неких других ракетах.

"Да, россияне теперь прячутся за 120-150, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться — и мы дотянемся", — пригрозил Алексей Резников.

Ранее глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ будут готовы начать контрнаступление через несколько месяцев.