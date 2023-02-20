Министр обороны Украины Алексей Резников похвастался тем, что ВСУ получит на вооружение дальнобойные ракеты и заявил, что они дотянутся до россиян.
Резников рассказал, что ракеты большой дальности поставят Украине в первом полугодии 2023 года.
Он отметил, что речь, возможно, идёт не об американских ракетах ATACMS, а о неких других ракетах.
"Да, россияне теперь прячутся за 120-150, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться — и мы дотянемся", — пригрозил Алексей Резников.
Ранее глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ будут готовы начать контрнаступление через несколько месяцев.
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