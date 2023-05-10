Глава МИД Украины Кулеба признался, что не знает, чем обернётся контрнаступление Киева

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что не знает, чем именно обернётся планируемая наступательная операция Киева.

Фото: eurointegration.com.ua

Он допустил, что весенние атаки украинских войск не приведут к урегулированию конфликта и достижению целей Киева. Как пояснил дипломат, при таком сценарии Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут готовиться к новым броскам.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится", — приводит Bild* комментарий Кулебы.

Ранее глава МИД Украины заявил, что наступательная операция ВСУ не будет завершающей битвой в противостоянии с РФ. По его словам, решающее сражение должно привести к "полному освобождению украинских территорий".

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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