Инспектор ВС ФРГ Бройер заявил, что контрнаступлению ВСУ мешает влажная земля

Наступательная операция Украины, запланированная на весну, задерживается из-за влажной земли в разных районах боевых действий, сообщил генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ генерал-майор Карстен Бройер.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, большие лужи на отдельных участках линии соприкосновения создают препятствия для контрудара Киева. Он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут начать наступление в неподходящих условиях.

"Земля всё ещё болотистая и влажная", — подчеркнул генерал в интервью Tagesspiegel.

Как пояснил инспектор бундесвера, украинские военные продолжают готовиться к полномасштабной атаке.

Ранее Бройер провёл встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Во время переговоров украинский военачальник выразил надежду на то, что Запад в будущем отправит Киеву боевые самолёты F-16.

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