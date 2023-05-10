Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вступила в бой с российскими пограничниками в Курской области. Об этом сообщает Shot в среду со ссылкой на собственный источник.
По его словам, диверсанты подошли к границе недалеко от посёлка Тёткино. Группа получила отпор и после короткой перестрелки отошла. С российской стороны пострадавших нет.
Отметим, официального подтверждения данной информации пока не было.
Ранее сегодня ВСУ попытались атаковать двумя беспилотниками палаточный лагерь армии России в Воронежской области. Там же неизвестный летательный объект был сбит недалеко от военного аэродрома.
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