Shot: украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вступила в бой с российскими пограничниками в Курской области. Об этом сообщает Shot в среду со ссылкой на собственный источник.

Фото: ВКонтакте

По его словам, диверсанты подошли к границе недалеко от посёлка Тёткино. Группа получила отпор и после короткой перестрелки отошла. С российской стороны пострадавших нет.

Отметим, официального подтверждения данной информации пока не было.

Ранее сегодня ВСУ попытались атаковать двумя беспилотниками палаточный лагерь армии России в Воронежской области. Там же неизвестный летательный объект был сбит недалеко от военного аэродрома.

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