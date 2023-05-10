Российские бойцы на Запорожском направлении втроём пошли на штурм опорного пункта боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и смогли захватить его. Об этом случае рассказал военный корреспондент Герман Куликовский в своём Telegram-канале.
По словам репортёра, на дерзкий поступок решились военнослужащие из Северной Осетии. Они вели огонь по украинским боевикам из миномёта и попали во "что-то хорошее", что загорелось и задымилось.
Отчаянная тройка решила не останавливаться на достигнутом и пошла в атаку. Они вышли втроём на опорник, где было 12 украинцев, завязался встречный бой, но противника наши солдаты заметили раньше, чем он их.
В итоге у российских военных один раненый, у всушников — несколько убитых и потерянный опорник, заключил военкор.
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