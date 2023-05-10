РВ: опубликованы видеокадры охваченного боями Артёмовска

Вооружённые силы России продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса.

Военные корреспонденты "Русской Весны" показали видео охваченного боями Бахмута (Артёмовска). Город затянут дымом: дрон ВС Украины пытается мониторить ситуацию на фронте. Бои продолжаются в западной части города.

Артёмовск расположен к северу от Горловки. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных в Донбассе. За город уже продолжительное время идут ожесточённые бои.

Ранее сообщалось, что войска ВС Украины поменяли начинку дронов, которыми атакуют территорию РФ.