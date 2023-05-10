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Кнутов: войска ВС Украины поменяли начинку дронов, которыми атакуют территорию РФ

1:29
Силовые структуры

Атаки украинских беспилотников продолжаются. Военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов рассказал "МК" о том, какие цели преследует противник, используя разведывательные дроны, несмотря на наличие более продвинутой спутниковой разведки.

Кнутов: войска ВС Украины поменяли начинку дронов, которыми атакуют территорию РФ
Фото: ИА SM-News

"Атаки на Москву должны были произойти, мы их ждали. Более того, количество атак дронов по нашим позициям и по территории России будет возрастать", — поделился он.

Если речь идёт о Москве, то следует понимать, что использование разведывательных дронов украинской стороной имеет целью подготовить более масштабную операцию, направленную на возможную атаку на столицу. Это объясняет необходимость таких дронов при наличии спутниковой разведки, которая обладает широким охватом.

По мнению эксперта, в связи с распространением беспилотников роль систем ПВО и РЭБ возрастает. Однако противник модернизируют свои дроны слишком быстро, что создаёт сложности.

"Внешне это обычный дрон, но у него уже другая начинка. Ещё вчера наша станция РЭБ действовала на него эффективно, а после модернизации дрона та же станция практически на него не может воздействовать. Меняются радиочастоты, появляются новые каналы управления и навигации", — объяснил Кнутов.

Поэтому российские системы РЭБ нужно постоянно развивать и совершенствовать.

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Удар дрона ВСУ по Москве
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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