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Bild* опубликовала видео с обломками сбитой российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

1:25
Силовые структуры

Немецкое газета Bild* опубликовала видео якобы с обломками сбитой украинской ПВО 4 мая российской гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал". На кадрах представлены различные части какой-то ракеты, аккуратно рассортированные и подписанные.

Напомним, о первом сбитии "Кинжала" над Киевом во время ночной атаки сообщало издание Defense Express 5 мая. При этом в Воздушных силах ВСУ сразу заявили, что не могут подтвердить эту информацию, а позже и вовсе опровергли её.

Однако в субботу командование ВСУ всё же сообщило, что гиперзвуковой "Кинжал" был сбит.

Подтвердили заявление Украины и в Минобороны США. Официальный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, что украинским военным удалось сбить российскую ракету "Кинжал" при помощи ЗРК Patriot.

Добавим, российские военные эксперты заявляют, что ВСУ не могли сбить "Кинжал" и называют это заявление фейком.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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