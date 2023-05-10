Немецкое газета Bild* опубликовала видео якобы с обломками сбитой украинской ПВО 4 мая российской гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал". На кадрах представлены различные части какой-то ракеты, аккуратно рассортированные и подписанные.
Напомним, о первом сбитии "Кинжала" над Киевом во время ночной атаки сообщало издание Defense Express 5 мая. При этом в Воздушных силах ВСУ сразу заявили, что не могут подтвердить эту информацию, а позже и вовсе опровергли её.
Однако в субботу командование ВСУ всё же сообщило, что гиперзвуковой "Кинжал" был сбит.
Подтвердили заявление Украины и в Минобороны США. Официальный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, что украинским военным удалось сбить российскую ракету "Кинжал" при помощи ЗРК Patriot.
Добавим, российские военные эксперты заявляют, что ВСУ не могли сбить "Кинжал" и называют это заявление фейком.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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